Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,70 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|6,20
|6,70
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,55
|6,00
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,10
|6,15
|Mısır
|Kg
|5,87
|6,00
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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