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Gaziantep Ticaret Borsası

AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,80 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,80
Buğday (sert)Kg6,206,70
Buğday (ekmeklik)Kg5,606,00
Arpa (beyaz)Kg6,356,40
MısırKg5,755,90

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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