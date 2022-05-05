Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,60 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|14,60
|Buğday (sert)
|Kg
|5,70
|6,20
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,58
|5,60
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,20
|5,50
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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