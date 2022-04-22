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Gaziantep Ticaret Borsası

AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,30
Buğday (sert)Kg5,706,20
Buğday (ekmeklik)Kg5,105,50
Arpa (çakır)Kg5,295,32
MısırKg5,255,33

AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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