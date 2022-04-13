Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|14,50
|Buğday (sert)
|Kg
|5,70
|6,15
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,15
|5,48
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,24
|5,27
|Mısır
|Kg
|5,10
|5,24
AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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