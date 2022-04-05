Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,17 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|14,50
|Buğday (sert)
|Kg
|5,70
|6,17
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,00
|5,50
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,00
|5,03
|Mısır
|Kg
|5,05
|5,20
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası, Buğday, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
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