Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 5,50 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,50
|5,50
|Mısır
|Kg
|4,90
|4,90
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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