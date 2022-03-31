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Gaziantep Ticaret Borsası

AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,30 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50
Buğday (sert)Kg5,856,30
Buğday (ekmeklik)Kg5,005,50
Arpa (çakır)Kg5,275,30
MısırKg5,055,10

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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