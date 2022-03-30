Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16,00 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,30
|16,00
|Buğday (sert)
|Kg
|5,85
|6,35
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,00
|5,50
|Arpa (çakır)
|Kg
|5,05
|5,07
|Mısır
|Kg
|5,10
|5,30
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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