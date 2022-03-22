Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı 5,30 ila 5,78 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı 5,30 ila 5,78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,50
|15,00
|Buğday (sert)
|Kg
|5,30
|5,78
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|4,80
|5,30
|Arpa (çakır)
|Kg
|4,60
|4,62
|Mısır
|Kg
|4,55
|4,86
AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası, Buğday, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
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