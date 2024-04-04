Gaziantep'ten Mart Ayında 850 Milyon Dolarlık İhracat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayında Gaziantep'ten 850 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Adnan Ünverdi, kritik bir dönemde üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek; üreten, ihracat yapan ve çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, geçen yılın mart ayına göre bu yılın mart ayında hafta sonu gün sayısının fazla olması sebebiyle 6,6'lık bir azalma görünüyor olsa da yılın ilk çeyreğinde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artışla 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı il konumunda olduğunu kaydeden Ünverdi, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin önünde ekonomi adına çok iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizdi.

Üretim ve ihracatın ülke kalkınmasının temel unsuru olduğunu dile getiren Ünverdi, "Ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumundayız. Bunları başardığımızda güven ve yatırım ortamının tesis edilmesiyle oluşacak yeni bir motivasyonla piyasalarda olumlu bir hava esecektir. Üretim ve ihracat ülkemiz kalkınmasının ve büyümesinintemel unsurlarıdır. Bugünkü sorunların çözümü de daha fazla üretim ve daha fazla ihracat ile mümkündür. Bu yönüyle atılacak yeni adımlar ve yapılacak reformlarla üretimden ihracata her alanda katma değeri artırabiliriz. Ülke olarak en büyük sorunlarımızdan olan cari açığı azaltmak ve buna bağlı olarak döviz girdisini artırmak için ihracatımızı büyütmek ve bunun için de teknoloji, yeşil dönüşüm, markalaşma gibi etkenlerle ihracatımızı daha nitelikli hale getirmek zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP