Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı 2025 İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin tekstil üretim şehirlerinden Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 (GTM), 15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve Güneydoğu İhracatçı Birlikleri'nin destekleriyle düzenlenecek fuar Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Fuarda Almanya, İsviçre, İtalya ve Belçika'nın yanı sıra Çin ve Hindistanlı yatırımcıların stantları ile 15 ülkeden 228 katılımcının yer alması bekleniyor.???????

Aynı zamanda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa'dan ziyaretçi katılımları ile Mısır, İran ve Özbekistan gibi tekstil üretim merkezlerinden de satın almacı ve yatırımcıların fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Yerli üretim makinelerin de tanıtılacağı fuarda, yalnızca makine sergileri değil aynı zamanda teknoloji lansmanları, inovatif çözümler ve AR-GE odaklı yeniliklerin tanıtıldığı bir platform haline getirilecek.

Boya, örgü, iplik, dokusuz kumaşlar, dokuma ve halı üretimine yönelik güncel teknolojilerin ziyaretçilerle buluşacağı fuarın, kent ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca fuar süresince düzenlenecek panellerde, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm başlıkları ele alınacak.???????