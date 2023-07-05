Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık zarara yol açtı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada çıkan yangının 35 milyon dolarlık zarara neden olduğunu açıkladı. Vali Çeber, yangın sonrası fabrikada incelemelerde bulundu ve ekiplerin canla başla çalıştığını belirtti. Yangında ölü veya yaralının olmamasının teselli olduğunu ifade eden Çeber, firma yetkililerinin 35 milyon dolarlık kayıptan bahsettiklerini söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada çıkan yangının 35 milyon dolarlık zarara neden olduğunu bildirdi.

Vali Çeber, fabrikada yanan bölümleri inceledi, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kemal Çeber, fabrikanın daha fazla zarar görmemesi için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

Üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Üretilen ürünlerin olduğu depo yandı. Yangının çıkışıyla ilgili kanaatlerimiz var, arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. En büyük tesellimiz ölü veya yaralının olmamasıdır. Dumandan etkilenen arkadaşlarımız vardı, sağlık durumları iyi. Ekiplerimiz canla başla yangınla mücadele ettiler. Meydana gelen kayıp, hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkililerimiz yaklaşık 35 milyon dolar kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar. Allah fazlasıyla yerine koymayı nasip etsin."