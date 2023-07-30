Gaziantep'te Zahter Balı Hasadı Tamamlandı

UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği Türkiye'deki ilk kent Gaziantep'te üretilen ve coğrafi işaret alan zahter balında hasat tamamlandı. Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, rekoltenin yüzde 60 oranında düştüğünü belirterek,??Değişen iklim şartları edeniyle geçen yıl 520 ton olan rekolte bu yıl 180 ton civarında kaldı??dedi.

Gaziantep'in yüksek kesimlerinde yetişen zahter bitkisinden elde edilen zahter balı 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Kentte uzun yıllardır tercih edilen zahter balı coğrafi işaret almasının ardından hem Türkiye'den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden talep görmeye başladı. Zahter balı üretimi için kovan temizliği, suni oğul yöntemi ile arı sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapan üreticilerin, çalışmalarını tamamlamalarının ardından doğaya saldığı işçi arıların çalışmasıyla elde edilen balın hasadı ise tamamlandı. Aynı zamanda 4 ülkeye de ihraç edilen balda değişen iklim şartları nedeniyle geçen yıla oranla rekolte yüzde 60 oranında düştü.

'SON 10 YILIN EN DÜŞÜK HASADIYDI'

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, zahter balı hasadında son 10 yılın en kötü rekolte rakamlarıyla hasadını yaptıklarını ifade ederek, bu verim düşüklüğünün iklimsel değişikliklerden kaynaklı olduğunu söyledi. Koca,geçen yıl il genelinde 520 ton rekolte elde ettiklerini aktararak, bu yıl rekoltede k yüzde 60-70 seviyelerinde bir düşüş yaşandığını ve 180 bin ton civarında rekolte elde ettiklerini anlattı.

Koca,??Gaziantep'imizin meşhur bir zahter bitkisi var. Ülkemizde de genellikle bu bölgede yetişiyor. Gaziantep'imizin zahter balını geçtiğimiz yıl tescilledik. Coğrafi işaret tescilli bir balımız oldu. Bal hasadında son 10 yılın en kötü rekolte rakamlarıyla bal hasadını yaptık diyebiliriz. Bu verim düşüklüğünün iklimsel değişikliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yağışlar yağması gereken dönemde yağmadı. Havaların sıcak gitmesi gerektiği dönemde de sıcakların olmaması sebebiyle arıcılık sektörü çok olumsuz etkilendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep ilimiz de bu durumdan ilk etkilenen il oldu diyebiliriz. Geçen yıl il genelinde 520 ton bal rekoltemiz olmuştu. Fakat bu sene yaklaşık yüzde 60-70 seviyelerinde bir düşüş yaşandı. Bu yıl 180 bin ton civarında rekolte elde ettik. Zahter balımızın hasadı diğer ballarımızla teknik olarak aynı olsa da biraz daha yüksek yaylalardan daha erken zamanlarda hasat yapılıyor. Bu süreç 20-25 gün kadar daha erken olabiliyor. Zahter balımıza çok fazla talep var. Arıcılarımızın yüzde 90'ı yılsonuna varmadan elindeki balları satıp bitiriyorlar. Zahter balı üreten arıcılarımızın tamamına yakını bal hasadını gerçekleştirdi. Bu mevsimle birlikte artık arılarını daha sulu arazilere ya da farklı yaylalara taşıyorlar??diye konuştu.