Gaziantep'te Üzümde Rekolte Düşüşü

Kahramanmaraş merkezli depremler ve aşırı sıcaklar nedeniyle Gaziantep'te üzüm rekoltesi düştü. Üzüm yetiştiren çiftçiler, bu sene rekoltenin yüzde 40 düşmesini bekliyor. Üzümler, pekmez ve pestil yapımında kullanılan önemli bir geçim kaynağıdır.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu sene yaşanan aşırı sıcaklar, Gaziantep'te üzümde rekolteyi düşürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan Antep karası ve Hatun parmağı üzümleri bu sene üreticisini üzdü. Özellikle pekmez ve pestil yapımında kullanılan ve birçok kente gönderilen bölgenin önemli geçim kaynağı olan üzümler, bu sene yaşanan depremler ve aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendi. Çiftçiler bu sene geçen seneye göre rekoltenin yüzde 40 düşmesini beklediklerini söyledi.

"Hem deprem hem sıcaklık üzümleri olumsuz etkiledi"

Üzüm yetiştiren çiftçi Mehmet Çolak bu sene rekoltede büyük düşüş olacağını belirterek, "Bu sene deprem ve sıcaklardan dolayı üzümlerde rekolte düşük. Hem üzüm az hem salkımlar yarım kaldı. Normalde bir kök üzüm 40-50 kilo verirken bu sene 15-20 kilo ya var ya yok. Geçen sene 10 dönümlük bir alanda 10 tona yakın üzüm alırken, bu sen 5-6 ton ya alırız ya almayız. Depremden çıkan gazlar ve o sarsıntılar üzüm köklerine zarar verdi" dedi.

"Fiyatlar 8-9 TL arasında"

Çolak, üzüm fiyatlarının bu sene 8 ila 9 TL arasında olduğunu belirterek, "Şu anda çekirdeksiz üzümler 8 ila 9 TL'ye satılıyor. Bizim beklentimiz daha yüksek olmasıdır. Marketlerde ise 25-30 TL arasında satılıyor. Bizim üzümümüz meşhurdur. Hem pekmez hem pestil yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP