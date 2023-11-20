Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı Fuarı Kapılarını Açıyor

Gaziantep'te düzenlenecek olan 35. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 4 Aralık'ta başlayacak. Fuarda, ayakkabı üreticileri, terlik üreticileri, yan sanayi üreticileri ve deri üreticileri gibi birçok sektörden firmalar yer alacak. Fuar, uluslararası katılımcıları da ağırlayacak ve yaklaşık 40 bin ziyaretçi bekleniyor.

Gaziantep'te, "35. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı" 4 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği'nin (TAYSAN) destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 4-7 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fuarda ayakkabı üreticilerinin erkek, kadın, çocuk, spor, iş, emniyet ve askeri ayakkabı, terlik üreticilerinin, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri üreticilerinin büyükbaş, kösele, eva, PVC ham madde üreticileri, makine ve yardımcı ürünleri, suni deri imalatçıları, kurumlar, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinden katılımcıların yer alacağı fuarda 350 firma ve 1250 marka temsil edilecek.

Fuar, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Mısır ve Çin'den katılımcıları da ağırlayacak.

Yaklaşık 40 bin ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar, 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe de Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Çeşitli sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla, gerçekleştirdiğimiz projelerle kentimizin ve ülkemizin üretim ve ihracatına destek olmaya ediyoruz. Bu noktada fuarlar çok ayrı bir önem arz ediyor. Bizim için olmazsa olmaz ayakkabıcılık sektörümüzü atacağımız adımlarla çok daha ileri noktalara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ise fuarı İtalya, Almanya, Fransa, Fas, Sudan ve Mısır olmak üzere pek çok ülkeden yaklaşık 40 bin profesyonelin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.