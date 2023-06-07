Gaziantep'te toplu taşıma temassız kart kullanımı aylık 1 milyona çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziulaş şirketi tarafından hayata geçirilen 'Her Kart Gaziantep Kart' projesi ile toplu taşıma temassız özellikli banka ve kredi kartı kullanımı aylık 1 milyona çıktı. Proje sayesinde kullanıcılar online başvuru ile tüm kartlarını Gaziantep Kart'a dönüştürebiliyor ve kişiselleştirilmiş indirimler, ücretsiz aktarma ve indirimli aktarma haklarından yararlanabiliyorlar. Temassız özellikli kredi ve banka kartı kullanımında yüzde 50 artış sağlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri (Gaziulaş) tarafından Türkiye'de ilk olan "Her Kart Gaziantep Kart" projesi ile toplu taşımada temassız özellikli banka ve kredi kartı kullanımı aylık 1 milyona çıktı.

Toplu taşımada 2017 yılında Gaziantep Kart markasıyla hayata geçirilen yeni Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile Akıllı Ulaşım yatırımlarının çerçevesini geliştiren Gaziulaş'ın yeni projesi Her Kart Gaziantep Kart vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Kullanıcılarına büyük kullanım kolaylığı sağlayan sistem sayesinde online başvuru ile tüm kartlar Gaziantep Kart'a dönüştürülebiliyor.

Temassız kredi ve banka kartı kullanımı yüzde 50 arttı

Gaziantep Kart projesinin devreye alınması ile beraber 2017'den beri temassız özelliği olan kredi kartlarından ödeme yapılabilen sistemde projenin yeni fazı ile beraber banka kartların tanımlanmasıyla kişiselleştirilmiş indirimler, ücretsiz aktarma ve indirimli aktarma haklarından da yararlanılabiliyor. Sisteme geçilmesiyle beraber temassız özellikli kredi ve banka kartı kullanımında yüzde 50 artış sağlandı.

Hem de zamandan tasarruf ediyor

Vatandaşların ödediği ulaşım kart alım maliyeti ortadan kalkarak, herhangi bir yere başvuruya gitme zorunluluğu kalmayan sisteme https://herkart.gaziantepkart.com.tr/ adresinden temassız özellikli kredi ve banka kartını indirimli ya da serbest Gaziantep Kart'a dönüştürerek kısa sürede kullanılabiliyor. Bankacılık sistemi imkanları üzerinden kart dolumu ve vize işlemleri gerçekleşeceği çalışmada ayrıca Gaziantep Kart İşlem Merkezleri'ne kişiselleştirilmiş kart almak için vatandaşların gelme zorunluluğunu ve bekleme sürelerini de ortadan kaldırdı. Artık herhangi temassız banka ya da kredi kartına sahip kullanıcılar, ücretsiz veya indirimli seyahat haklarını bu kartlarına tanımlayabiliyorlar. Böylece hem kart çıkartmak için Kart İşlem Merkezlerine gitmeye gerek kalmıyor, hem de bankacılık sistemi imkanlarını kullanarak bayi ya da otomatlardan karta dolum yapma ihtiyacı ortadan kalkıyor. - GAZİANTEP