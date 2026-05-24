Gaziantep'in tescilli lezzeti lahmacun 180 TL'den satılıyor

Gaziantep'in tescilli lezzeti lahmacun, 180-200 TL arası fiyatlarla satışa sunuluyor. Ustalar, geleneksel yöntemlerle hazırlanan lahmacunun yüksek et oranı ve doğal malzemeleriyle öne çıktığını belirtiyor.

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden lahmacun, kentte 180 TL'den satışa sunuluyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan Antep lahmacunu, ince mayalı hamuru, yüksek et oranı ve doğal malzemeleriyle dikkat çekiyor. Lahmacun ustaları, ürünün hazırlanışında domates, maydanoz, kapya biber, yeşil biber ve az miktarda sarımsak kullanıldığını belirtirken, tüm malzemelerin özenle hazırlandığını ifade etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de yapılan lahmacunun orijinalinin Gaziantep'e ait olduğunu söyleyen usta 50 yaşındaki Turgay Çelik, tescilli Antep lahmacununun özellikle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

" Gaziantep'te lahmacun fiyatları 180-200 lira arasında değişiyor"

Lahmacun fiyatlarının Gaziantep'te uygun olduğunu ifade eden Turgay Çelik, "Çocukluğumdan beri lahmacun ustalığı yapıyorum. 7-8 yaşlarından bu yana bu mesleğin içindeyim. Bu işi özünden öğrenerek büyüdük. Gaziantep lahmacunu tamamen doğal malzemelerle hazırlanır. İçerisinde domates, maydanoz, kapya biber, yeşil biber ve az miktarda sarımsak bulunur. Et oranımız yüksektir. Hamurumuz ise ince ve mayalıdır. Biz yıllardır Antep'in eski usulünü bozmadan aynı şekilde üretim yapıyoruz. Hazırlık aşamasında önce sebzeler özenle yıkanır. Daha sonra zırhla, yani bıçakla ince ince çekilir. Her aşaması emek ister. Lahmacunun lezzeti kullanılan malzemenin kalitesinden ve ustalığından gelir. Gaziantep lahmacunu tescilli bir lezzettir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde lahmacun yapılıyor ancak orijinal Antep lahmacununun yeri ayrıdır. Biz de bu lezzeti en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün Gaziantep'te lahmacun fiyatları 180-200 lira arasında değişiyor. Turistik bölgelerde ise çok daha yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz. Bizim için önemli olan yüksek kazanç değil, insanların memnun ayrılmasıdır. Temiz, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
