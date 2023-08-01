Gaziantep'te Tarımsal Ürünlerde Marka Geliştirme Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) iş birliğinde "Tarımsal Ürünlerde Marka Geliştirme Stratejileri" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde ve online katılımın da olduğu toplantıda, tarımsal ürünlerde marka geliştirme, tarımsal pazarlamanın faydaları ve tarımsal pazarlamada karşılaşılan zorluklar anlatıldı.

Pazarlama stratejileri hakkında da firma yetkililerine yönelik bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, tarıma dayalı endüstrilerin büyümesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlara erişimi genişletme, ekosistemin güçlendirilmesi yolunda çevre ve ekonomik konularda ne tür müdahalelerin yapılması gerektiği başlıklar altında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin dünyanın öncelikli konusu haline geldiğini, küresel ısınma, iklim değişikliği, Rusya ve Ukrayna savaşının da bu süreci tetikleyen unsurların başında olduğunu söyledi.

Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide büyük bir paya sahip olduğunu, tarımsal sanayide tekstilden sonra en fazla ihracat yapılan sektör olduğunu kaydeden Koçak, "Temel ihtiyaç olan gıdaya olan talep tüm dünyada bundan sonra da artarak devam edecektir. Sürdürülebilir bir ekonomi için de tarım ve tarıma dayalı sanayimizi sürekli geliştirmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bununla birlikte standartlarımızı daha yukarıya taşımak, pazarımızı büyütmek ve nitelikli pazarlarımızı artırmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler yönünde Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı'nın da katkılarıyla şehrimiz ve bölgemizin tarımsal sanayi ve markalaşma noktasında daha üst seviyelere ulaşması ve çeşitliliği artırmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı Temsilci Direktörü Kazuo Kaneko da toplantıda, "Tarımsal Ürünler için Markalaşma Stratejileri" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bölgesel markalar oluşturmanın nihai amacının yerel halkı daha müreffeh hale getirmek olduğunu ifade eden Kazuo Kaneko, "Bölgesel bir marka belki de tedarikçileri son tüketiciye bağlayan bir güven bağı olarak tanımlanabilir. Böyle bir bağın kurulabilmesi için hedef müşterilerin belirlenmesi ve ardından onlara bölgenin ve markanın kapsadığı ürünlerin değerinin aktarılması önem taşımaktadır. Bu bağ sağlam bir şekilde kurulduktan sonra, buna dayalı olarak çeşitli mallar önermek mümkündür" diye konuştu.

Marka değerini artırmanın ve bu değeri sadece satıcılar değil alıcılar arasında da paylaşmanın önemine değinen Kazuo Kaneko, bunu yapabilmek için dört hususu yönetebilmenin gerektiğini, bunların da bölgesel birlik, ürün değeri, yenilikçi satış stratejisi ve marka yönetimi olduğunu söyledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP