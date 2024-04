Gaziantep'te Ramazan ayı ve bayram boyunca 85 ton baklava satışı yapıldı.

Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, şehirdeki baklava satışlarının bu yıl Ramazan ayında önemli bir artış gösterdiğini söyledi. Geçen yıl 60 ton olarak kaydedilen satış rakamları, bu yıl 85 tona yükselerek dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Başkan, bu artışın Gaziantep'in geleneksel lezzetlerine olan ilginin bir göstergesi olduğunu ve şehrin baklava üretimindeki ustalığının altını çizdi. Ramazan ayının bereketiyle birlikte, Gaziantep baklavasına olan talebin arttığı ve bu durumun satışlara olumlu yansıdığı belirtildi.

"Bu yıl 85 ton ile yeni bir rekor kırdık"

Geçen yıllara oranla bu yıl yeni bir rekora imza attıklarını söyleyen Katmerci, "Ramazan ayı çok güzel geçti. Bildiğiniz gibi asrın felaketi bizi derinden etkiledi Yerel yönetimler ve hükümetimizin desteğiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde sardık ve toparlandık. 9 günlük tatilde esnafımıza ilaç gibi geldi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelindeki yurt içi ve yurt dışı misafirler ağırlama rekorları bizdeydi. Bu yılda üstüne katarak zirveyi bırakmadık. Geçtiğimiz yıl baklava satışımız 60 ton olmuştu. Bu yıl 85 ton ile yeni bir rekor kırdık. Hedefimiz 100 ton baklava satışı yapmak" dedi.

"En çok tercih edilen klasik baklava"

En çok tercih edilen baklavanın klasik baklava olduğunu aktaran Katmerci, "En çok tercih edilen baklava klasik Gaziantep'e has her sofrada bulunan klasik baklava oldu. Bu yıl yine şehir dışı satışımız 1. sırada yer aldı. Bildiğiniz gibi Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlarımız her zaman baklavayı bulabiliyor. Fakat Gaziantep dışında veya ülke dışında olan vatandaşlar kolay erişim sağlayamıyor. Bu yüzden Ramazan ayının 15. gününden itibaren şehir dışından çok fazla talep oluştu. Bizde periyodik olarak sıralayıp siparişleri müşterilere ulaştırdık" diye konuştu. - GAZİANTEP