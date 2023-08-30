Gaziantep'te Kuraklık ve Sıcaklar Nedeniyle Arı Ölümleri Yaşanıyor

GAZİANTEP'te 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarında bitkiler üzerinde polen bulamadığı için beslenemeyen ve bağışıklık seviyeleri düşen arılar ölmeye başladı.

Kentteki arı kovanlarında ölümlerin gerçekleştiğini söyleyen Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nebi Koca, ? Aşırı kuraklıktan dolayı bitkiler üzerinde nektar ve polen oluşmadı. Beslenemeyen arıların bağışıklık seviyesi düştü ve yüzde 20 oranında arı ölümleri yaşandı. Önlem alınmazsa bu oran yüzde 50 seviyelerini aşacak dedi.

Gaziantep'te e son aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bal rekoltesini yüzde 65-70 seviyelerinde düşürürken, kentteki arı kovanlarında bulunan arıların yüzde 20 seviyelerinde ölümüne de sebep oldu. Düşük bal rekoltesinin ardından kavurucu sıcakların etkisiyle bağışıklık seviyesi düşen arıların ölmeye başlaması ise arı yetiştiricilerini tedirgin etmeye başladı. Bazı arı yetiştiricileri arılarını korumak için kovanlarının üzerini strafor ve ısı yalıtım malzemeleri ile kaplayarak önlem almaya başladı.

ARILARIN YÜZDE 20'Sİ TELEF OLDU

Nebi Koca, yaşanan kuraklık ve kavurucu sıcakların etkisiyle bitkiler üzerinde nektar ve polen oluşmadığını ve beslenemeyen arıların bağışıklık seviyelerinin düşmeye başladığı için arıların büyük oranda ölmeye başladığını söyledi. Kentte arı kovanlarındaki arıların yüzde 20 oranlarında ölmeye başladığını söyleyen Koca, 'İklim değişikliklerinden dolayı kış ayında havaların yağışlı ve soğuk olması gerekirken sıcak gitmesi baharda yağışların olması gerekirken kurak gitmesinden ve yaz ayını da her yıldan çok daha sıcak yaşamamızdan dolayı bitkiler üzerde olumsuzluğa sebep oldu. Bitkiler üzerinde bu sebeplerden dolayı nektar ve polen yeteri kadar olmadı. Beslenemeyen arılar kavurucu sıcakların da etkisiyle beslenemediği için ölmeye başladı. Bu Gaziantep ve bölgemizde bal akımı oldukça düşük seviyelerde gerçekleşti. Ağustos ayı normalin çok üzerinde seyredince arı ölümleri yaşanmaya başladı. Şu anda arıcılarımızın kovanlarında arıların yaklaşık yüzde 20'si ölmüş durumda. Arılar bitkiler polen bulamayınca ve bal yiyemeyince bağışıklık sistemleri çok düştü" dedi.

'ÖNLEM ALINMAZSA YÜZDE 50'Sİ ÖLEBİLİR'

Koca, arı yetiştiricilerinin önlem almaması durumunda sezon başlayana kadar arılarının yüzde 50'sini kaybedebileceğini söyledi. Bazı arı yetiştiricilerinin arılarını korumak için kovanlarını strafor ve ısı yalıtım malzemeleri ile kapatmaya başladığını belirten Koca, 'Arıcılarımızın bu süreçte öncelikle kovanlarının üzerini strafor ve ya ısı yalıtımlı malzemelerle kapatması gerekiyor. Bu önlem bir nevi sıcakların arılar üzerindeki etkisini azaltacaktır ama bundan sonra arıların kesinlikle iyi beslenmesi lazım. Yine hastalıklar oluşmaya başlamışsa özellikle kovan içinde mücadele edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar yüzde 20 arı kayıpları yaşandı ise yılsonuna kadar mücadele edilmezse sezonun yeniden başlamasına kadar yüzde 50 arı kaybı verme riski söz konusu. Yeterli beslenme olmazsa yüzde 50 ve üzerinde arı ölümlerinin gerçekleşeceği görülüyorö diye konuştu.

Koca, bal hasadında yüzde 65-70 seviyelerinde bir düşüş yaşandığını ve arı ölümlerinin de hızla artmasından dolayı arı yetiştiricilerinin tedirgin olduğunu söyleyerek arıların bu dönemde yoğun beslenmesi için arı yetiştiricilerini uyardığını sözlerine ekledi.