Gaziantep'te işçilere sendikadan istifa baskısı iddiası

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Gaziantep'te düşük ücretler nedeniyle yapılan eylemlerin ardından işlerine geri dönen işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığını iddia etti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde düşük ücretler nedeniyle yaptıkları eylemlerin ardından işlerine geri dönen işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığını iddia etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesine Gaziantep'ten 65 şirketin girdiğini, Gaziantepli üç ihracatçı şirketin de Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "Bu büyük rakamlar, bu birincilikler, işçilerin canı, hayatları, hakları pahasına elde ediliyor." diye konuştu.

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde işçilerin düşük ücretler nedeniyle eylem başlattığını anlatan Demir, "İşçilerin, taleplerinin büyük çoğunluğunu birliklerini koruyarak kazanmaları ve kazandıklarını korumak için sendikalaşmaları patronlarının gözüne batıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, Başpınar'da eylemlerinin ardından işlerine geri dönen işçilerin "E-devlet şifreni ver, sendikadan istifa et, yoksa ücretin ödenmez." gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.