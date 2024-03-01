Gaziantep'te Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Destek

Gaziantep'te Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları ve mahalle bakkallarını desteklemek adına hayata geçirilecek olan "Bakkalkart Alışveriş Çeki" projesinin protokolü imzalandı.

Gaziantep'te toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın örnek olarak yaşatıldığı Ramazan ayında Gaziantep Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Gaziantep Bakkallar Odası tarafından örnek bir protokol imzalandı. Hayata geçirilecek proje ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever birçok vatandaşın maddi destekleriyle, Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde yaşayan 50 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa içerisinde 500 TL'lik bakiye bulunan bakkalkart alışveriş çekleri verilecek. Bu kartlarla vatandaşlar mahallelerinde bulunan bakkallardan temel ihtiyaç alışverişi yapabilecek ve var olma mücadelesi veren mahalle bakkalları da desteklenmiş olacak.

"İhtiyaç sahibi 50 bin vatandaşa 500 TL'lik bakkalkart verilecek"

Düzenlenen projenin amacına değinen ve ihtiyaç sahibi 50 bin vatandaşa bakkalkart vereceklerini belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep hayırsever insanların bolca bulunduğu bir kent ve biz devlet olarak, hayırsever vatandaşlarla birlikte güzel bir proje yapmaya devam ediyoruz. 'Bakkalkart Alışveriş Çeki Projesi' de bunlardan birisi. Gaziantep Valiliği olarak bize çok cazip gelen bir proje oldu. Oda başkanlarımızla bu konuyu değerlendirerek ve daha da geliştirerek devam ettirme kararı aldık. Bu sene bunu uygulayacağız. Ramazan ayının özelliklerine uygun duyguları, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak istiyoruz. Mahalle ve aile kültürümüzü yansıtan köklü meslek grubumuz olan bakkallarımıza yardımcı olmak istiyoruz. İlimizde yaşanan depremden ve değişik ekonomik sorunlardan etkilendikleri için bakkallarımızın yanında olacağız. Hayata geçireceğimiz proje ile yanlarında olacağız. Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde yaşayan 50 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa içerisinde 500 TL bakiye bulunan kartlar dağıtılacak. Vakıflarımız tespit ettikleri ailelere bu kartlardan verecek. Bazı durumu daha kötü olan vatandaşlara bu karttan birkaç adet olacak şekilde verilecek ve odalarımız ve Gaziantep Valiliği tarafından kriteri belirlenen, bu çalışmada yer almak isteyen bakkallar da düzenlediğimiz afişler asılarak bu kartlar kullanılacak" dedi.

"Kartların sahtesi üretilemeyecek şekilde kurgulandı"

Kartların özel tasarlandığını ve sahtesinin üretilemeyeceğini aktaran Vali Çeber, "Özel olarak hologramlı hazırlanan kartların, esnaf odası ve bakkallar odası tarafından kontrolü sağlanabilecek. Sahtesi üretilemeyecek şekilde kurgulanmıştır. Ramazan'ın iklimi gereği başta organize eden bizler, bakkallarımız ve esnaf kardeşlerimizin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da aldıkları ürünlerin içerisinde hayır parası olduğu bilinci içerisinde hareket edeceklerine eminiz" şeklinde konuştu.

"Alışveriş kartını hem alan seviniyor hem veren seviniyor"

Gaziantep Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı ise projeye katkılarından dolayı Gaziantep Valiliği'ne teşekkür ederek, "Bakkalkart alışveriş çeki çok güzel bir proje. Hem alan seviniyor hem veren seviniyor. Birebir verdikleri bu paralar yerini buluyor. Maddi durumu olmayan alıyor, bakkalda harcıyor. Her iki taraf içinde güzel bir proje. Destek verdikleri için Gaziantep Valiliği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP