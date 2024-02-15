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Gaziantep'te Hayvan Yetiştiricilerine Yem Yardımı

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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara 2 bin tona yakın hayvan yemi dağıtılacak.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan ve buradan geçimini sağlayan vatandaşlara 2 bin tona yakın hayvan yemi dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinin 2024 Yılı Şubat Ayı Dönem Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı.

Mecliste İslahiye ve Nurdağı'ndaki hayvan yetiştiricileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik karar alındı.

Bu kapsamda Hayvan Kayıt Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET) bağlı 1711 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 988 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi, 1079 küçükbaş hayvan yetiştiricisine 989 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi yardımı ve TÜRKVET'e kayıtlı olmayan küçük kapasiteli hayvan üreticileri için 12 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi ve 10 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi olacak şekilde 2 bin ton civarında hayvan yemi dağıtılacak.

Söz konusu yemler, yüzde 50 çiftçi katkı paylı, yüzde 50'si ise hibe olarak dağıtılacak.

Osman Toprak, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin depremden en çok etkilenen ilçeler olduğunu belirterek, bu ilçelerdeki hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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