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Gaziantep'te Halı Fuarı Açıldı

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Gaziantep'te bu yıl ilk kez düzenlenen Halı Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Fuarda 10 ülkeden yaklaşık 200 firma yer alıyor.

Gaziantep'te bu yıl ilk kez düzenlenen "Halı Fuarı", Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Tüyap Fuarcılık, Gaziantep Ticaret Odası işbirliğinde Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odasının desteğiyle düzenlenen fuara 10 ülkeden yaklaşık 200 firma katılıyor.

Fuarın açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, Gaziantep'in Orta Doğu'nun en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kent sanayisinin her alanda sürekli büyüdüğünü belirten Çeber, "Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Kalkınma Yolu Projesi yani Basra'dan İstanbul'a dünya ticaretinin yeni güzergahı. İyi gidiyor hamdolsun. Bu proje tamamlandığında 20-25 yıl sonra Gaziantep merkezli burası Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi olacaktır. Bu çok açıktır. Benim gördüğüm büyük resim bu." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise halıcılık sektörünün Gaziantep için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Sanayi sektöründe teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Çok çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor. Bu şehri dirençli, yeşil ve akıllı şehir yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var." ifadesini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da kentin halıda bir dünya markası olduğunu belirtti.

Halı ihracatının her geçen gün arttığını aktaran Yıldırım, "Gaziantep Türkiye halı ihracatının yüzde 83'ünü gerçekleştiriyor. İlimizde yüzlerce tezgahta milyonlarca metrekare halı dokunuyor ve 30 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor." şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise Gaziantep halısını dünyanın her ülkesine satmak istediklerini ifade ederek, "Bizlere ne kadar destek verilirse o kadar ihracatımız artar. Elimizdeki bu markayı daha fazla parlatmamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti, alanı gezdi.

Fuar 31 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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