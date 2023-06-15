Gaziantep'te Güneş Enerjisi Santrali Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde; 'Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulum, Bakım ve Onarım, İstihdam Desteği ve Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde; "Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulum, Bakım ve Onarım, İstihdam Desteği ve Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen toplantıda, enerji ihtiyaçlarını GES ile karşılama imkanları, GES kurulumu, bakım ve onarımı, GES verimliliği ve sürdürülebilirliği, GES destek ve hibe programları, GES alanında istihdam teşvikleri kurs programında yetiştirilen nitelikli işgücünün firmalarda istihdamı gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programa, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ferhat Davran, MEB Proje Koordinatörü Zeynep Meriç, UNDP Saha Koordinatörü Murat Morel, UNDP Proje Sorumlusu Kerem Şenol, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ulusal İstihdam Uzmanı Özgür Sertaç Azizoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak, İbrahim Kara, Hakan Çakıcı, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada enerjinin öncelikli ihtiyaç haline geldiğini, stratejik öneminin arttığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının da bunun en büyük göstergelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Ünverdi, Rusya'nın doğalgaz vanasını kapatmasıyla AB ülkelerinin büyük zorluk yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında, tarımdan sanayiye yaşamın her alanında enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hedefte, yenilenebilir enerji kaynakları çevreci oluşu ve ülkemiz coğrafyasına uygunluğu ile öne çıkmaktadır. Rüzgar, güneş, jeotermal ve su kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde şehrimiz ve ülke ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz AB ülkeleri ile ticaretimizi devam ettirebilmemiz için de üretimlerimizde karbon salınımını 2026 yılına kadar kriterlere uygun hale getirmemiz gerekmektedir."

Ünverdi, güneşten enerji üretiminin bu anlamda en uygun kaynaklardan birisi olarak öne çıktığını ifade ederek, "Çünkü kent olarak güneş enerjisinden faydalanma konusunda oldukça elverişli bir bölgede yer alıyoruz ve bunun avantajlarını sanayiciler olarak daha fazla değerlendirebileceğimize inanıyorum. Bu sayede, maliyetlerimizi düşürebilir, doğayı kirletmeden ve uluslararası standartlara uygun üretim yapabiliriz. Enerji maliyetlerimizi ne kadar azaltırsak rekabet gücümüzü de o denli artırabiliriz" diye konuştu.

Sürdürülebilir bir sanayi için kaynakların maksimum seviyede kullanılması gerektiğinin altını çizen Ünverdi şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımıza katkıda bulunmak amacıyla, proje çalışmalarımızın yanında eğitim ve bilgilendirme programları düzenliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında, mevzuat konusu, finansmana ulaşım, kurulum, devamlılık ve nitelikli insan gücüne nasıl ulaşabileceğimizi bilmeden sağlıklı bir yatırım yapabilmemiz de mümkün değil. Bu toplantıyı da bu konularda bilgi verilmesi için düzenliyoruz. İş birlikleri ve bugüne kadar ki destekleri için UNDP'ye, programın gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Toplantıda konuşan Mili Eğitim Bakanlığı Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ferhat Davran da, Mili Eğitim Bakanlığı olarak sahada uygulamalı olarak eğitimler ve çalışmalar yürüttüklerini, yeni istihdam imkanları sağladıklarını söyledi. Gaziantep'te hem yenilenebilir enerji hem de istihdam noktasında çok önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Davran, "Gaziantep Sanayi Odamız tarafından düzenlenen böylesi önemli bir organizasyonun bu kadar ilgi toplamış olması örnek teşkil ediyor. Salonun dolu olması başlı başına bir mesaj. Bakanlık olarak ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren bu konulara özellikle ağırlık veren Gaziantep ile gurur duyuyoruz. Gaziantep Sanayi Odamızı bu önemli programdan dolayı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, UNDP Saha Koordinatörü Murat Morel katılımcılara; İşletmelerin Enerji İhtiyaçlarını GES ile Karşılama İmkanları, GES Bakım ve Onarımı, GES Verimliliği ve Sürdürülebilirliği ile GES Destek ve Hibe Programları konularında bilgiler verdi.

ILO Ulusal İş Geliştirme Uzmanı Özgür Sertaç Azizoğlu da, ILO Yeşil İşler ve Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) ve UNDP tarafından yürütülen proje çalışmalarını anlattı.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP