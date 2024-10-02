Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Fıstık Fiyatları Düşüyor, Reyonlar Dolup Taşıyor

Gaziantep'te Fıstık Fiyatları Düşüyor, Reyonlar Dolup Taşıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yüksek rekolte fıstık fiyatlarını düşürdü. Geçen yıl 650-700 TL arasında olan tuzlu Antep fıstığı bu yıl 500 TL'ye kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüş, vatandaşların fıstığa olan talebini artırdı ve üreticiler arasında memnuniyet yarattı.

Gaziantep'te fıstık hasadının sonuna yaklaşılırken yüksek rekolte fıstık fiyatlarını düşürdü. Geçtiğimiz yıl kilosu 650-700 TL arasında satılan tuzlu Antep fıstığının fiyatı bu yıl 500 TL'ye kadar geriledi. Fıstık fiyatlarındaki bu düşüş, vatandaşların ilgisini artırdı.

Fıstık üreticilerinin memnuniyeti de dikkat çekti. Yüksek rekolte sayesinde piyasanın hareketlendiğini belirten üreticiler, vatandaşların gösterdiği yoğun talebin de kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını ve bu yıl fıstığın daha ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.

"Vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor"

Fıstık fiyatları ile ilgili konuşan esnaf Özgürcan Aytekin, "Fıstık fiyatlarında gözle görülür bir değişim var. Yaş fıstık dediğimiz fıstıklar 600 TL olarak belirlendi. Rekolte yükseldikçe fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu fiyatlar tuzlu Antep fıstığına da yansıdı. Geçen yıl fıstık az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bu yıl fıstık fazla o yüzden fiyatlar 500 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor. Vatandaşlar fiyatlardan çok menün. Biz de esnaf olarak memnunuz" dedi.

"Fiyatlar şu an çok iyi, fıstık ne kadar ucuz olursa biz de o kadar çok tüketiriz"

Fiyatların düşüşünden memnun olduğunu söyleyen Müşteri Ali Kurtoğlu, "Fiyatlar şu an çok iyi. Fıstık ne kadar ucuz olursa biz de o kadar çok tüketiriz. Önceden yarım kilogram yerdik. Şimdi 2-3 kilogram yiyoruz. Biz vatandaş olarak fıstık fiyatlarından çok memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler gaziantep Ekonomi Tarım Yaşam

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });