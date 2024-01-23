Gaziantep'te Esnaf, Yüksek Kira Zamlarına Çözüm İstiyor

Gaziantep'te esnaf, son zamanlarda iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 200'ü bulan zamlar yaptığını belirterek çözüm istedi.

Gaziantep'te bir araya gelen çok sayıda esnaf, son zamanlarda artan ve yüzde 100-200 civarlarını bulan iş yeri kira zamlarına tepki gösterdi. Artan maliyetlere ve personel giderlerine ek olarak kiralara yapılan orantısız zamlar sonrası kara kara düşündüklerini söyleyen esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Kiralarımıza yüzde 200'e varan zamlar yapılmaya çalışılıyor"

Yeni yılla birlikte iş yeri kirasına fahiş zam yapılmaya çalışıldığını söyleyen Münir Cantimur isimli vatandaş, "Şu an yüzde 200 artan ürün ve personel maliyetlerimiz var. Bunun yanı sıra bir de iş yeri sahiplerimiz bize baskı yapmaya başladı. Kiralarımıza yüzde 200'e varan zamlar yapılmaya çalışılıyor. Tüm esnaf komşularımız aynı durumda" dedi.

"Normalde TEFE-TÜFE'ye göre zam yapılması gerekiyor"

Nilgün Kaş isimli mağaza sorumlusu ise "Normalde TEFE-TÜFE'ye göre zam yapılması gerekirken bizlere yüzde 200'lere varan kira zammı yapılmaya çalışıyorlar. Bu konuda iş yeri sahiplerine gerekli denetimler yapılarak yaptırım uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İşverenler bu durumda maliyeti düşürmek için işçi çıkarmak zorunda kalıyor"

Zeki Babacan isimli bir başka mağaza müdürü de, "Mülk sahiplerinin esnafa yönelik yüzde 100-200'leri bulan kira artışları bizleri mağdur ediyor. İşverenler bu durumda maliyeti düşürmek için işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Neredeyse bütün esnaflar bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bizim tek talebimizi kiraların devletin belirlediği oranlara göre yapılmasıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP