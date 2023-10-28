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Gaziantep'te ekmek üreten iş yerlerinde denetim yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince ekmek üreten iş yerlerinde hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yapıldı. İş yeri ruhsatları da kontrol edildi.