Gaziantep'te E-İhracat Zirvesi Düzenlendi

GAİB ev sahipliğinde düzenlenen E-İhracat Zirvesi'nde dijital dönüşümün ticaretteki önemi vurgulandı. GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, e-ticaretin doğru kullanımının kritik olduğunu belirtti.

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde "E-İhracat Zirvesi" organize edildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bir otelde düzenlenen programın açılışında, zirvede, ticarette dijital dönüşümün önemini anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

E-ticaretin son dönemin en önemli konularından biri olduğuna işaret eden Kileci, "Teknolojiyi doğru kullanırsak bizi ve işimizi en iyi noktaya taşır ancak yanlış kullanırsak bizim için bir facia ve kaosa dönüşebilir." dedi.

Dünyada alışkanlıkların ve ticaret anlayışının değiştiğini belirten Kileci, "Dünün doğruları bugün yanlış haline gelebiliyor. Dün asla olmaz dediğimiz şeyler, bugün hayatımızın merkezine oturan konular arasına girdi. Bu nedenle değişime ve dönüşüme ayak uyduralım, bu süreci doğru yönetelim." ifadesini kullandı.

Zirve, sunumlar, firma görüşmeleri ve çeşitli panellerle gün boyu devam edecek.

