Gaziantep'te Buğday ve Arpa Hasadı Sürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, buğday ve arpa hasadı sürüyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse, iki ilçede 210 bin dekar alanda hasadı süren buğday fiyatının açıklanmasının çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 210 bin dekar araziye ekili buğday ile 22 bin dekar arpa ekili alanda başlayan hasat devam ediyor. İslahiye'de 135 bin, Nurdağı'nda ise 75 bin dekar olmak üzere toplam 210 bin dekar alanda ekimi gerçekleşen buğdaydan 136 bin 500 ton rekolte beklenirken, 22 bin dekar alanda ekili arpada ise 9 bin 900 ton rekolte bekleniyor. Depreme rağmen üretimde vazgeçmeyen çiftçilerin taban fiyat açıklanmasıyla mutlu olduğunu anlatan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye'de 135 bin, Nurdağı'nda 75 bin olmak üzere toplam 210 bin dekar alanda ekili buğdaydan dekar başına 650 kilogram rekolte beklemekteyiz. Kıraç bölgelerde hasadına başladığımız, sulu alanlarda hasadına başlayacağımız buğdayın fiyatındaki belirsizliğin giderilerek fiyatının açıklanması çiftçileri sevindirmektedir dedi.