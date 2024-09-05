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Gaziantep'te Biber Salçası Üretimi Yoğunlaşıyor

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Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan salçayı temin etmek isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Gaziantepliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık salça ihtiyaçlarını karşılamak için salça imalathanelerine akın ediyor. Üretim tesisleri, günlük 20 tona kadar biber salçası üretirken, biber hasadının ardından başlayan yoğun üretim süreci devam ediyor.

Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan salçayı temin etmek isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Gaziantepliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık salça ihtiyaçlarını karşılamak için salça imalathanelerine akın ediyor. Üretim tesisleri, günlük 20 tona kadar biber salçası üretirken, biber hasadının ardından başlayan yoğun üretim süreci devam ediyor. Biberlerin tarlalardan toplanıp imalathanelere getirilmesiyle başlayan süreç, çeşitli aşamalardan geçirilerek salçaya dönüştürülmesiyle son buluyor. İmalathaneler, biberleri temizledikten sonra ezip yaklaşık 5 gün boyunca güneş altında bekleterek salçaya son şeklini veriyor.

"Fiyatlar bu yıl çok düşük"

Salça fiyatlarının geçen yıla oranla bu yıl daha düşük olduğu söyleyen salça işletmecisi Mehmet Kaya, "Çiftçiler tarafından üretilen biberler tarladan toplanıyor. Biberler genelde çevre illerden geliyor. Biberleri tartıyoruz. Daha sonra yıkama işleminden geçiyor. Yıkama işleminden sonra kadınlarımız tarafından ayaklanıyor. Müşterilerimize en temiz şekilde sunuyoruz. Geçen yıl fiyatlar daha yüksekti. Şimdi fiyatlarda düşüş var. Vatandaşlar fiyatlardan çok memnun. Bu durum müşterileri daha fazla salça almaya itiyor" dedi.

"Gaziantepliler salçadan vazgeçmez"

Gaziantepli vatandaşların her yıl salça aldığını belirten Kaya, "Gaziantep'te salçaya talep her zaman fazladır. Bunun sebebi ise buranın gastronomi şehri olması. Gaziantepli vatandaşlar hemen hemen tüm yemeklerine salça koyar. Salça burada yaşayan bir vatandaş için olmazsa olmazlardandır. Fiyatlar ne olursa olsun Gaziantepliler salçadan vazgeçmez. Yurt dışından da taleplerimiz var" ifadelerini kullandı.

Salçanın ne kadar sürede olduğunu anlatan Kaya, "Şu an 1 kilogram biber 18 TL. Geçen yıla oranla fiyatlar çok düşük. Talep bu yüzden çok fazla. Ortalama bir aile 100 kilogram salça alır. Bunu güneşe serer ve olmasını bekler. Yaklaşık 5 günde salça olmuş olur. 100 kilogram salça 14 kilogram kuru salça olarak vatandaşın elinde kalıyor. Bin 800 TL'ye bir evin salçası hazır olmuş oluyor. 1 kilogram kuru salça elde etmek için 8,5 kilogram yaş salçaya ihtiyaç vardır. 1 kilogram hazır salçanın bizdeki fiyatı ise 300 TL'dir" şeklinde konuştu.

Salça satın alan müşteri Döne Kalkan, "Gaziantepliler için salça ihtiyaçtır. Salça olmazsa yemek olmaz. Salça Gazianteplilerin olmazsa olmazıdır. Salçanın fiyatı ne olursa olsun mutlaka yaparız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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