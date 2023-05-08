Gaziantep'te belediye evlenecek gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte bu yıl evlenecek gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, destekten faydalanmak için kentte ikamet eden ve evlenecek her çiftten sadece bir kişinin başvuracağını belirtti.

Desteğin 7 Mayıs'tan sonra hayata geçirileceğini ve çiftlerin taleplerinin karşılanacağını aktaran Şahin, "Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden. Bu hafta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla sizin haftanızda her gün bir müjde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyoruz ki gençlerimiz evlenmek istiyor. Evlenmek isteyen gençlerimizin ihtiyaçları var. Çok haklılar. Bizim de evlenmek istediğimiz zaman ihtiyaçlarımız çoktu. Şehirde evlenecek her gencin ihtiyaçları var. Gençlerimizle konuştuğumuzda 'çamaşır makinam var, bulaşık makinam yok. Bulaşık makinam var, kanepem yok. Kanepem var oturma grubum yok.' diyor. Kimin neye ihtiyacı varsa ve bize talepte bulunurlarsa bu şehirde bu yıl evlenecek her gencimizin bir ihtiyacını biz karşılayacağız."