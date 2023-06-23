Gaziantep'te Baklava Ustaları Bayram Yoğunluğuna Hazırlanıyor

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla baklava ustaları, yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Ustaların hazırladığı baklavalar, otobüs ve uçaklarla yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için imalathanelerde çalışmalara başladı. Baklavacılara, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sipariş verilirken, baklava ustaları gece vakti başladıkları üretimi, 24 saat boyunca sürdürüyor.