Gaziantep'te Az Hasarlı Yapıların Denetimi Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Miyamoto-Protek Firması iş birliğinde coğrafi bilgi sistemi temelli uygulama üzerinden Gaziantep şehir merkezindeki az hasarlı yapıların denetimleri çerçevesinde kısa sürede 40 bin haneye ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası Gaziantep şehir merkezinde etkilenen az hasarlı evler ile küçük işletmelerde son durum, çatlakların ne anlama geldiği ve yapılacak tamirat hakkında vatandaşları bilgilendirme amacıyla kontroller sürüyor.

Projenin devam eden ilk fazında 30 kişilik ekip, yaklaşık 5 bin bina, 40 bin hane ve 160 bin kişiye ulaşıldı. Deprem hakkında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları da yürüten ekipler muhtarlar ve irtibat ofisleri aracılığıyla mahallelerde toplantılar düzenliyor.

"Gaziantep bu çalışmanın pilot şehri ve merkezi olmuş oldu"

Sahada yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Uluslararası Miyamoto - Protek Şirketi'nin Global CEO'su Dr. Kit Miyamoto, projeyi Gaziantep geneline yayarak daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Uluslararası fonun arttırılması için başvurduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çok daha hızlı ilerliyoruz. Bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma tamamen Türk mühendisler tarafından yürütülüyor. Binaları incelemeye geldiğimizde insanlar binadaki durumun ne olduğunu, çatlakların ne anlama geldiğini öğrenmeleri genelde en çok ihtiyaç duydukları şey oluyor. Oturdukları binalara inceleme sonrası sıkıntı yoksa güven duymalarını sağlıyor. Gaziantep bu çalışmanın pilot şehri ve merkezi olmuş oldu ve diğer depremden etkilenen bölgelere örnek olacak. Detaylı incelemeler genişleteceğimiz şekilde ilerleyecek" dedi.

Miyamoto konuşmasında ayrıca çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Bu iki devasa deprem son yüzyılda kimsenin yaşamadığı boyuttaydı. Türk halkı bu büyük depremlere karşı başarılı bir şekilde dayanıp devam eder bir durumda. Bu takdire şayan bir durum" şeklinde konuştu.

"Ekipler depreme karşı şuur için buradalar"

Projenin Türkiye Koordinatörü İnşaat Mühendisi Mustafa Kızıl ise çalışmanın amacını vatandaşlara anlattıklarında olumlu dönüşler aldıklarını söyleyerek, "Vatandaşlar binalarıyla ilgili dikkatli ve temkinli olsunlar. Bilgilendirmeye gelen, elinde yetki belgesi olan arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar. Depreme karşı şuur için buradalar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu projenin ilk olarak şehirde başlamasının önünü açan, bu noktada inisiyatif alan, her türlü kolaylığı sağlayan bir kurum oldu" ifadelerini kullandı.

Proje vatandaşların merak ettiği soruları cevaplıyor

Erken iyileşme sürecine katkı sunmak amacıyla yürütülen projede sahada bulunan mühendisler, çerçevesiyle değerlendirme detaylarını, hasar modellerini ve temel yapı ögelerini belgelemek için CBS tabanlı "Survey123" uygulamasını kullanarak, bina hasarı hakkında doğru ve verimli veri topluyor. Toplanan verilerle hanelerde yaşayan vatandaşlara durum hakkında bilgiler verilerek merak edilen sorular cevaplanıyor.

Yeniden yapılanma için hesaplamalar yapılıyor

Proje ile hassas onarım maliyet tahminleri oluşturmak için uygulama aracılığıyla geniş algoritmalardan yararlanarak, belgelenmiş hasarlara ve onarım için gereken malzemelere dayalı keşif/metraj listesi hazırlayacak. Böylelikle yeniden yapılanma çabaları için verimli bütçeleme ve kaynak tahsisi planlanabilecek. - GAZİANTEP