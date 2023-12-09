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Gaziantep'te "2023 Yılı Hububat Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Paneli" düzenlendi

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Gaziantep'te "2023 Yılı Hububat Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Paneli" gerçekleştirildi.

Gaziantep'te "2023 Yılı Hububat Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Paneli" gerçekleştirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ülkede hububat anlamında önemli gelişmelerin olduğunu söyledi.

TMO'nun Türkiye'nin güzide kurumlarından biri olduğunu anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"Kuraklık, döviz krizi, pandemi, savaş, ürün azlığı ve çokluğu, dünya piyasalarının alt üst olması bunların hepsi 4-5 yılda sıklıkla yaşadığımız hadiseler oldu. Bugün bile dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelebilecek bir olumsuzluk veya afet tüm sektörleri etkileyecek boyuttadır. Tedarikli olmak zorundayız. Geçmişte tedariklerimizi yurt dışından yaptık. Türkiye'de pandemi döneminde dünyanın birçok yerinde olduğu gibi hiçbir şeyin eksikliği çekilmedi. Bizim muhatap olduğumuz, un, makarna, yem gibi genel gıda maddelerinde devlet, vermiş olduğu destek ve katkılarla hiçbir sıkıntıyı üreticimize yansıtmadı."

Panelin 2. oturumu basına kapalı gerçekleşti.

Panele, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kurum amirleri, sektör temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Ahmet Güldal Gaziantep Türkiye Üretim Tarım Ekonomi Haberler

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