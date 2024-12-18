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Gaziantep'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı

Gaziantep'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı
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270 markanın ve 80 firmanın katıldığı 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, Gaziantep'te düzenlendi. GSO Başkanı Adnan Ünverdi, kentin üretim ve ihracat konusundaki kararlılığını vurguladı.

Gaziantep'te 270 marka ile 80 firmanın yer aldığı 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) işbirliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar için açılış töreni yapıldı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, törende yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'in her koşulda üretim, ihracat ve istihdamı sürdürdüğünü ifade etti.

Penye ve hazır giyimin, kentin geçmişten bugüne vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini dile getiren Ünverdi, 130 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan kentte hazır giyim sektörünün de önemli bir yerinin olduğunu kaydetti.

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk de fuarın sektöre katkı sağlamasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Kemal Çeber ile protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları ziyaret etti.

Gaziantep merkezli firmaların yanı sıra İstanbul, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Konya ve Adana'dan 80 firmanın yer aldığı fuar, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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