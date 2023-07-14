Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Kayseri Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, beraberinde iş insanları ve İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşan heyet ile Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette, yürütülen projeler, iki şehrin ticari ilişkileri ve deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar görüşüldü.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünverdi, beraberinde iş insanları ve İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşan heyet ile KAYSO'ya ziyaret gerçekleştirdi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kayseri ve Gaziantep kültürel olarak birbirine yakın illerimiz. Aynı zamanda iki ilimizin de sanayileri ciddi manada gelişmiş durumda. Deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi sürekli paylaşıyoruz. Bu ziyaret vesilesi ile bunu daha da geliştireceğiz inancındayım. İnşallah biz de Kayseri Sanayi Odası olarak Gaziantep'te kendilerini ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünverdi ise Kayseri'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayarak, buradaki sanayicilerin kendi branşlarında çok güzel işlere imza attığını aktardı.

Ziyarette, yürütülen projeler, iki şehrin ticari ilişkileri ve 6 Şubat deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları denetledi.

Büyükkılıç, millet bahçesinin peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Millet bahçesini yaz sonuna doğru hizmete açmayı planlandıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustos aylarındaki sıkı çalışma sonucunda yaz sezonunun sonuna doğru proje hayata geçirilmiş olacak. Her insan burada mutlaka kendine uygun bir etkinlik bulacak. Şehrin merkezindeki önemli bir yaşam merkezi haline dönüşmüş olacak. Yeme içme mekanları, sportif alanları, kültürel merkezleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile herkesin ihtiyacını karşılayacak boyutta sabahtan akşama kadar rahatlıkla bir gününü doya doya keyifli bir şekilde geçireceği, dinleneceği, eğleneceği bir millet bahçesinin Kayseri'ye kazandırılacağına inanıyoruz."