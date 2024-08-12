Üye Girişi
Haberler

Gaziantep İslahiye'de Kırmızı Biber Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı. Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki 26 tesiste işleniyor ve birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı.

Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki 26 tesiste işleniyor. İşlemlerin ardından toz ve pul biber haline getirilen biberler diğer illere gönderilmesinin yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran mahallelerinde ağırlıkta üretilen kırmızı biberin hasadı bölgede yaklaşık 5 bin mevsimlik işçiye de istihdam sağlıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'ndeki hasada katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Köse, 26 bin 500 dönüm alanda yaklaşık 53 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

İslahiye Ovası'nda yetişen kırmızı biberin aroması ve kalitesinin diğer bölgelere nazaran farklı olduğunu ifade eden Köse, "İnşallah kırmızı altın, belirlenecek fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürür." dedi.???????

Kaynak: AA / Ekonomi

gaziantep İslahiye Türkiye İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir? Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay kapalı mı, iptal mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay hattı ne zaman açılacak? Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu? M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Az önce deprem mi oldu? 12 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum! Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla neden elendi?
title