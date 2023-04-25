Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte 23 Nisan etkinliği

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nce, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'nın desteğiyle, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte çocuklarla kutlandı.

Deprem felaketinin ardından çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatmak isteyen Medical Point Gaziantep Hastanesi'nce, çocuklar için canlı müzik dinletisi ve yüz boyama etkinliğinin yanı sıra balon, bayrak ve muffin dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı burada kutlamanın oldukça anlam kazandığını belirterek, depremin yaralarını birlikte sarmanın, birlik ve beraberlik ile mümkün olduğunu aktardı.

Gönel, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Gaziantep Valiliği'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.