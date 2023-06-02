Gaziantep'in ihracatı mayıs ayında artışa geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, depremin etkisiyle Gaziantep'in ihracatında başlayan düşüşün mayıs ayı itibarı ile eksiden artıya geçtiğini söyledi.

Depremin yaşandığı şubat ayından buyana Gaziantep ihracatının mayıs ayına kadar eksi verdiğini kaydeden Ünverdi, şubat ayında kent ihracatında yüzde 42,2 düşüş yaşandığını, mart ayında biraz toparlanma ile düşüşün yüzde 5,6 oranında gerçekleştiğini ve nisan ayında da yüzde 15,2 oranında bir gerileme olduğunu hatırlattı. Ünverdi, depremin etkisinin dönem ihracatına yansımalarının devam ettiğinin altını çizerek, "Gaziantep'in ihracatı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında düşüşle 3 milyar 871 milyon 43 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 4 günlük iş kaybı olduğunu ve bu sene mayıs ayında 4 iş günü fazla çalışıldığını dile getiren Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 oranında artışla 872 milyon 277 bin dolar ihracat yapıldığını belirterek, Gaziantep'in hem aylık hem de dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını ifade etti. Bölgedeki yıkıma rağmen ihracatta yaşanan toparlanma sürecinde kamu tarafından atılan adımların büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Ünverdi, "Piyasalarda bir olumsuzluk varsa bölge şartlarımız dolayısıyla bunun çarpanı bize çok daha fazla yansıyor. Depremin ilk şokunu kamu destekleri ile atlattık ama ayağa kalkmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için daha güçlü teşviklere ihtiyacımız var. Bugün açıklanan ihracat rakamları mayıs ayı itibarı ile toparlanmanın işaretlerini rakamlarla da vermeye başlamıştır. Bunu devam ettirmek için de öncelikli olarak şehrimizin 5. bölge teşviklerinden muhakkak faydalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Deprem sonrasında istihdamda büyük sorunlar yaşamaya başladık ve bunun çözümü için çalışan açısından bölgemizi cazip kılacak düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta primlerinin çalışanlara iade edilmesi bu anlamda faydalı olacaktır. Lojistik ve liman konusunda sıkıntılarımız artıyor. Bugünkü sorunlar ve ileride yaşanabilecek sorunlar karşısında ülkemiz için bir lojistik bakanlığı kurulmasını bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Hem finansmana ulaşmakta hem yüksek kredi maliyetleri sebebiyle sıkıntılarımız maalesef büyüyor. Bununla birlikte kur baskısı ve ikili kur konusunda yaşadığımız zorlukların aşılması beklentilerimiz arasında yer alıyor. Biz her şartta üretime, ihracata, istihdama devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen mücadele veren sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP