Gaziantep'in Haylan Kabağı Reçeli Coğrafi İşaretle Tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu, UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli"ni coğrafi işaretle tescilledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması ve eşsiz lezzetleri gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında gerekli başvuruları yapılan "Haylan Kabağı Reçeli", TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip olan Gaziantep'in bu ürünle coğrafi işaretli ürün sayısı 106'ya yükseldi.