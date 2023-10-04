Gaziantep'in Eylül İhracatında Düşüş Yaşandı

Temmuz ayında tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirip Ağustos ayında başarılı performansını sürdürerek ihracatını artıran Gaziantep'in Eylül ihracatında düşüş yaşandı. Gaziantep, 879 milyon 255 bin dolarlık eylül ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatında yüzde 8,13 düşüş yaşadı. Ancak Ocak-Eylül döneminde 7,5 milyar dolar seviyesine ulaşarak en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 6. sırada yer aldı.

Temmuz ayında tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirip Ağustos ayında başarılı performansını sürdürerek ihracatını artıran Gaziantep'in Eylül ihracatında düşüş yaşandı.

879 milyon 255 bin dolarlık eylül ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatında yüzde 8,13 düşüş görülen Gaziantep, 2023 Ocak- Eylül döneminde ise 7,5 milyar dolar seviyesine ulaşarak en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 6. sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'imizin Eylül ihracatı her ne kadar düşüş gösterse de gerçekleştirdiğimiz 879 milyon 255 bin dolarlık ihracat ile Ocak-Eylül döneminde 7,5 milyar $ seviyesine ulaştık. Deprem felaketi başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretmekten, çalışmaktan, istihdam oluşturmaktan vazgeçmeyen tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

Kasım ayında dünyanın dört bir yanından alım heyeti gelecek

Gaziantep Ticaret Odası olarak kentin ihracat performansını artırmaya yönelik pek çok çalışma yaptıklarını da ekleyen Yıldırım, "Kasım ayında gerçekleştireceğimiz B2B organizasyonu ile üyelerimiz için önemli bir fırsat daha oluşturacağız. Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden uluslararası süpermarket zincirleri, ithalatçı firmalar, toptancılar ve aracı şirketlerden oluşan 30'dan fazla uluslararası ithalatçı firmanın yer alacağı alım heyetini, hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatçı üyelerimizle bir araya getirerek, üyelerimizin yeni iş birlikleri kurmalarına ve yeni ihracat rotaları oluşturmalarına katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP