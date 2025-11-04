Gaziantep'in Ekim Ayı İhracatı Yüzde 2,9 Arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Gaziantep'in ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 928 milyon 964 bin dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, 2025 yılı ocak-ekim döneminde kentten yapılan İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 8 milyar 333 milyon 234 bin dolar oldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında ihracat rakamlarını değerlendirerek, kent sanayisinin tüm zorluklara rağmen üretim ve ihracata devam ettiğini belirtti.

Ünverdi, "İş dünyası olarak üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için olağanüstü mücadele veriyoruz. Alın teriyle üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve artan maliyet baskılarına rağmen Gaziantep'in üretim istikrarını koruduğunu vurguladı.

Akıncı, son dönemde finansmana erişim zorluklarının reel sektörün yatırım planlarını etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticinin kaynak maliyetleri yüksek kaldığı sürece yatırım iştahı sınırlı kalacaktır. Bankacılık sistemi kredi kanalını üretim ve ihracata yönlendirmelidir. Enerji, lojistik ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile ihracat desteklerinin sade, ulaşılabilir ve sonuç odaklı hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Gaziantep gibi üretim merkezlerinin küresel rekabette yerini koruyabilmesi bu yapısal adımlara bağlı."