Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, günde bin 600 ton çöpü enerjiye dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor. Tesis, organik atıklar, ambalaj atıkları ve RDF atıkları olmak üzere 3 çeşit evsel atığı kabul ediyor ve anlık 12 Megavat elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tesisin kapasitesini ilerleyen süreçte 400 tona çıkarmayı planladıklarını belirtti.

- Gaziantep'in çöpleri enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi günde bin 600 ton çöpü enerjiye dönüştürerek ekonomiye can veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından 2022 Temmuz ayında hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi hem enerji üretimi geri dönüşüm tekniği ile ekonomiye can veriyor. 40 çalışanın ve robot makinaların görev yaptığı tesis bünyesinde organik atıklar, ambalaj atıkları ve RDF atıkları olmak üzere 3 çeşit olmak üzere günde bin 600 ton evsel atık kabul ediliyor. Kabul edilen atıklardan anlık 12 Megavat elektrik üretimi ve geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlıyor.

"Tesis kapasitesini 400 tona çıkartacağız"

Gaziantep'te bulunan ayrıştırma tesisinde günde bin 600 ton toplanan evsel atıklardan enerji üreterek ekonomiye katkı sağladıklarını ve ilerleyen süreçte kapasiteyi arttıracaklarını belirten Cemil Efil, " Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesine bağlı olan tesisimizde Gaziantep ilimizde toplanan bireysel atıkların kabulünü gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin ortalama kapasitesi saatte 25 ton civarındadır. Günlük Gaziantep'ten toplanan bin 600 ton çöp sahamızın tamamına kabul edilmektedir. Tesisimizde ise günlük ortalama 200 ton civarında ve 2 vardiya da atık kabulü yapmaktayız. İlerleyen zamanlarda 400 ton kapasiteye çıkartacağız. Projemizin 2. Etabında ise bin 600 ton çöp üreten Gaziantep ilinin çöpünün tamamını mekanik biyolojik ayrıştırma tesisinde işleyeceğiz" dedi.

"Anlık 12 Megavat elektrik üretiliyor"

Tesiste yapılan çalışmanın süreçlerinden bahsederek toplanan atıklardan 3 farklı enerji ürettiklerini aktaran Efil, "Gaziantep'te toplanan bin 600 tonluk evsel nitelikteki katı atığı bertaraf sahamıza kabul ediyoruz. ve burada ayrıştırma gerçekleştiriliyor. Evsel nitelikli katı atıklar üç ana forma ayrılıyor organik atıklar, ambalaj atıkları ve RDF( atıktan tüketilmiş yakıt) ürünleri elde ediyoruz. Organik atıklardan elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Gaziantep'te toplanan çöplerden anlık olarak 12 Megavat elektrik üretiliyor. Ambalaj atıklarından tekrardan geri kazanım tesislerine ulaştırıyoruz. RDF dediğimiz ürün cinsini de alternatif yakıt olarak kalorifik yakıta ihtiyacı olan fabrikalara ulaştırıyoruz" diye konuştu.