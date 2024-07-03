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Gaziantep İhracatta Artış Yaşadı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yılın ilk yarısında Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artışla 4 milyar 789 milyon 67 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

GAZİANTEP (İHA) Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yılın ilk yarısında Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artışla 4 milyar 789 milyon 67 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, Kurban Bayramı sebebiyle 22 iş günü çalışılmasından dolayı haziran ayında rakamsal olarak yüzde 14,8 oranında bir düşüş görüldüğünü belirtti.

En fazla ihracat yapan 10 il içerisinde kamu yatırımlarının olduğu Ankara ve Sakarya dışındaki bütün illerde bayram tatilinin de etkisiyle ihracatta bir azalmanın söz konusu olduğunu dile getiren Ünverdi, Gaziantep'in hem aylık hem de dönem ihracatında 6. sırada yer aldığını ifade ederek, "Emek ve alın teriyle Gazi şehrimizin bu rakamlara ulaşmasını sağlayan tüm üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Blok zamlar dezenflasyon sürecine zarar verir"

Elektrik zammı ve bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren Ünverdi, mesken, ticarethane ve tarımsal faaliyet grubu elektrik abonelerine yapılan yüksek oranlı zamların ilerleyen süreç için bir gösterge olmaması gerektiğini ve bu yaklaşımın enflasyonla mücadeleye zarar vereceğini belirtti.

Ünverdi, "Yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik blok artışlar dezenflasyon motivasyonuna sekte vuracaktır. Yapılması gerekli ise artışlar belli miktarlarda ve aralıklarla yapılmalıdır. Bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ve ekonomimiz adına olumlu gelişmelerin olduğu bir dönemde piyasa şartları ve yürütülen süreç doğru okunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Uçak seferlerindeki aksamalar geçiştirilebilir bir sorun olmaktan çıkmıştır"

Gaziantep'e yapılan uçak seferlerindeki rötar konusu ve aksamalara da değinen Ünverdi, "Bu konu artık süregelen bir sorun olarak geçiştirilebilecek bir konu olmaktan çıkmıştır. Yaz günü gerekçesiz rötar ve başka şehirlere iniş yapılması zaman kayıpları, planlama yapamama ve büyük bir eziyete dönüşmüştür. İnsanımız, iş dünyamız, misafirlerimiz planlamasını sefer saatlerine göre yapmakta olup, aksamalar işimizi aksatmakta, moral bozmakta ve kent imajımıza zarar vermektedir. İlgili kurum ve şirketlere çağrımız, bu sürecin doğru yönetilmesi ve aksaklıkların bir an önce önüne geçilmesidir. İzahı olmayan aksama ve sorunlar devam edecekse önceden bildirilmeli ve insanımız mağdur edilmemelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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