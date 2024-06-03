Gaziantep İhracatında Artış

Gaziantep, mayıs ayında gerçekleştirdiği 902 milyon 26 bin dolarlık ihracatla bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep mayıs ayında 902 milyon 26 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artış sağladı. Mayıs ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 4 milyar 139 milyon 93 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Bu başarının asıl mimarı ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Uluslararası rekabette elimiz giderek zayıflıyor"

Yalnızca Gaziantep için değil tüm Türkiye'deki ihracatçıların elini zayıflatan sorunların olduğunu söyleyen Yıldırım, yüksek maliyetler nedeniyle sanayicilerin zorlandığını söyledi. Yıldırım, "Yükselen reel ücretler işgücü maliyetlerini artırdı. Artan faizler de erişimi zaten zor olan finansmanın maliyetlerinde çok ciddi artışlara sebep oldu. Tüm bunların yanında enerji fiyatlarının bindirdiği yük, sanayicilerimizi kıpırdayamaz hale getirdi. Sanayicinin uluslararası rekabette elini giderek zayıflatan bu maliyetlerin hem üretim ve yatırımlara hem de istihdama olumsuz yansımaları olmaktadır. Enerji ve işçilik maliyetlerinde cazibesini yitiren ülkemizde istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılar için olumsuz bir tablo oluşmaktadır. Diğer yandan bu şartlar bizleri, yurtiçindeki üreticilerin yatırımlarını daha düşük maliyeti olan ülkelere kaydırma riskiyle de karşı karşıya bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu sorunları son olarak Gaziantep Halı Fuarı'na katılan üyeleriyle konuştuklarını ve tüm sektörlerde olduğu gibi Gaziantep sanayisinin en güçlü sektörlerinde halıda da yaşandığını belirten Yıldırım, "Biliyorsunuz halı sektörü şehrimiz ihracatının, üretiminin, istihdamının çok önemli bir bileşeni. Odamız öncülüğünde gerçekleştirilen ve 4 gün süren Gaziantep Halı Fuarı'nda da gördük ki halı sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin tamamı aynı dertten muzdarip. Maliyetler bizleri çok zorluyor. Maliyetlerin dışında kurdaki artışların da genel olarak enflasyonun altında kalması şu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz ihracat gelirini zora sokuyor. Enflasyonun altında eksik değerlenen döviz hem enflasyonu olumsuz etkiliyor hem de küresel rekabet gücümüzü azaltıyor. Ekonomimizin döviz ihtiyacını karşılayabilmek için eksik değerlenen değil, gerçekçi değerlenen bir döviz kuruna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"İsrail kararı milyar dolarlarla değil insanlıkla ilgili"

Değerlendirmesinde İsrail için alınan ticaret yasağına da değinen Başkan Yıldırım, ülke ekonomisinin dövize bu denli ihtiyaç duyduğu dönemde alınan ticaret yasağının milyar dolarlarla değil insanlıkla, vicdanla ilgili olduğunu söyledi.

Gaziantep'in 2023 yılında İsrail ile olan ticari ilişkilerini de rakamlar eşliğinde değerlendiren Yıldırım, "Biz alınan bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. İnsanlığın, vicdanın, merhametin olmadığı yerde para konuşulamaz. 2023 verilerine baktığımızda İsrail'in Gaziantep ihracatındaki payı yüzde 2. İsrail ile ticaretimizde 154 milyon dolar dış ticaret fazlamız var. Fakat bu rakamlar hiç önemli değil. Biz Gaziantepliler o 154 milyon doları kazanacak başka ülke buluruz" diye konuştu. - GAZİANTEP