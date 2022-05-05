Gaziantep ihracatı yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyar dolara ulaştı

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye ihracatının lokomotif illerinden olan Gaziantep Nisan ayında 927 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2022 Ocak-Nisan dönemi ihracatı ise 3 milyar 573 milyon 557 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ülkenin ihracat hedefine en fazla katkı sunan illerden biri olduğunun kaydetti.

Yıldırım, "Türkiye gibi ihracata dayalı bir büyüme modeline sahip Gaziantep, Türkiye'nin 250 milyar dolarlık 2022 ihracat hedefine en fazla katkı sunan illerden biri. Nisan ayı verilerine göre 927 milyon 172 bin dolar ihracat ile geçen yılın aynı ayını %5 aşmış durumdayız. Ocak -Nisan dönemi ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,82 artış ile 3 milyar 573 milyon 557 bin dolarla kapattık. Bu başarı tablosunda emeği olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gaziantep'in sektör ve pazar çeşitliliğine sahip bir ekonomisi olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, yılın ilk dört ayında Gaziantep'in en fazla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe ihracat yaptığını belirtti. Yıldırım, "Sektör ve pazar çeşitliliği olan Gaziantep ekonomisi Ocak-Nisan dönemi toplam ihracatının yaklaşık yüzde 26'sını Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış ile 912 milyon 602 bin dolar oldu. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör ise 676 milyon dolar ile makine halısı oldu. Irak en büyük pazarımız olmayı sürdürüyor. Ocak-Nisan döneminde Irak'a olan ihracatımız geçen yıla göre yüzde 20 artış ile 579 milyon 730 bin dolar olarak gerçekleşti. Irak'ı 437 milyon 655 bin dolar ile ABD takip ediyor. Dünyadaki ekonomik ve politik gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda pazar çeşitliliği oluşturmanın, yumurtaları aynı sepette taşımamak gerektiğinin önemini çok daha iyi tecrübe ediyoruz. Oda olarak üyelerimize yeni pazarları keşfetmek, var olan pazarlardaki iş fırsatlarını daha güvenli kılmak adına rehberlik etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda 12 Mayıs'ta Macaristan Ankara Büyükelçiliği ile gerçekleştireceğimiz 'Macaristan Ülke Günü'ne tüm ihracatçılarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Önemli olan Gaziantep'in sergilediği bu ihracat başarısını sürdürmesi ve daha da ivmelendirmesi olduğunu belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, bu başarılı performansın sürdürülebilmesi için reel sektörün desteklenmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yıldırım, süreçte üreticiyi en fazla yoran konun ise maliyetlerindeki yüksek rakamlar olduğunu da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi