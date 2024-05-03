Gaziantep İhracatı Nisan Ayında Yüzde 7,1 Düştü

Gaziantep ihracatı, 9 günlük bayram tatili nedeniyle nisan ayında yüzde 7,1 düşerek 714 milyon 251 bin dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayındaki bu düşüşe rağmen Gaziantep, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatını yüzde 8,9 artışla 3 milyar 238 milyon 454 bin dolara ulaştırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 düşüşle 714 milyon 251 bin dolar olarak gerçekleşti. Şüphesiz ki bu düşüşte 9 günlük Bayram tatili nedeniyle yaşadığımız iş günü kaybı da önemli etkenlerden biri. 2024 Ocak-Nisan dönemine baktığımızda ise bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artışla 3 milyar 238 milyon 454 bin dolarlık ihracata ulaştığımızı görüyoruz. Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde daha sert hissettiğimiz zorlu ekonomik şartlara rağmen üreten, değer ve istihdam oluşturan tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarını ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum." dedi.

"Eksik değerlenen döviz rekabet gücümüzü zayıflatıyor"

Yaptığı değerlendirmede kurdaki artışların genel olarak enflasyonun altında kaldığını ve bu durumun ülke olarak en çok ihtiyaç duydukları ihracat gelirlerini zora soktuğuna dikkat çeken Yıldırım, "Enflasyonun altında eksik değerlenen döviz hem enflasyonu olumsuz etkiliyor hem de küresel rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Ekonomimizin döviz ihtiyacını karşılayabilmek eksik değerlenen değil, gerçekçi değerlenen bir döviz kuruna ihtiyacımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP