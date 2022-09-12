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Gaziantep haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Gaziantep haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep ekonomi haberi | Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,05 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,6013,80
Buğday (sert)Kg7,458,05
Buğday (ekmeklik)Kg5,807,10
Arpa (çakır)Kg6,256,30
MısırKg5,355,46

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

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